Пациент напал с ножом на медперсонал больницы в Иркутске

«Сегодня утром в городской клинической больнице № 8 Иркутска пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Он уточнил, что заместитель главного врача и секретарь учреждения госпитализированы в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за их жизни. Сотрудники полиции задержали нападавшего. В Следственном комитете возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Причины произошедшего выясняются.
В Главном управлении (ГУ) Росгвардии по Москве 12 мая сообщили, что сотрудники вневедомственной охраны московской Росгвардии задержали 32-летнего жителя Подмосковья, который в состоянии алкогольного опьянения ударил фельдшера кулаком в грудь во время оказания медицинской помощи. Уточнялось, что злоумышленник был доставлен в отдел полиции для дальнейшего расследования.