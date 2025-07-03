Пациент напал с ножом на медперсонал больницы в Иркутске

Он уточнил, что заместитель главного врача и секретарь учреждения госпитализированы в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за их жизни. Сотрудники полиции задержали нападавшего. В Следственном комитете возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Причины произошедшего выясняются.