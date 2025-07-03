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Пациент напал с ножом на медперсонал больницы в Иркутске

В Иркутске пациент больницы совершил нападение с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников. Об этом 3 июля сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Сегодня утром в городской клинической больнице № 8 Иркутска пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Он уточнил, что заместитель главного врача и секретарь учреждения госпитализированы в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за их жизни. Сотрудники полиции задержали нападавшего. В Следственном комитете возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Причины произошедшего выясняются.

В Главном управлении (ГУ) Росгвардии по Москве 12 мая сообщили, что сотрудники вневедомственной охраны московской Росгвардии задержали 32-летнего жителя Подмосковья, который в состоянии алкогольного опьянения ударил фельдшера кулаком в грудь во время оказания медицинской помощи. Уточнялось, что злоумышленник был доставлен в отдел полиции для дальнейшего расследования.