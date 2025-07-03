Пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медиков в Иркутске

В Иркутске пациент, вооружившись газовым баллончиком и ножом, напал медработников больницы № 8. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в СУ СК России по региону.
Сам преступник заявил, что хотел убить врача, так как его якобы лишили права на жизнь. В результате произошедшего ранения получили две женщины — заместитель главного врача и секретарь больницы.
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания пытались вразумить мужчину — они утверждали, что болезнь не является поводом для убийства других людей. На что пациент ответил, что ему «виднее», добавили в Telegram-канале Shot.
— Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают следователи-криминалисты СК, — уточнили в управлении ведомства.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о «покушении на убийство двух и более лиц». Задержанного в ближайшее время доставят в следственный отдел для допроса, подчеркнули в пресс-службе СК.
26 июня уроженец Свердловской области напал с ножом на трех человек в хостеле в Канатчиковском проезде в Москве. Сотрудникам силовых структур удалось задержать нападавшего.