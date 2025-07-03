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Минобороны: ПВО за ночь сбили 69 беспилотников ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 69 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 69 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— 27 БПЛА — над территорией Белгородской области, 22 БПЛА — над территорией Воронежской области, 10 БПЛА — над территорией Липецкой области, — передает Telegram-канал Минобороны.

Уточняется, что ПВО также ликвидировали восемь украинских дронов над территорией Курской области и еще два — над территорией Республики Крым.

В этот же день губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что беспилотник ВСУ попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. При этом взрывной волной повредило остекление в заселенной части дома, а его жителей эвакуировали.

2 июля сообщалось, что российские ПВО за сутки уничтожили 113 беспилотников ВСУ над несколькими городами Донецкой Народной Республики. При этом на местах падения БПЛА работали саперы.

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