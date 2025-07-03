«Я хотел убить врача»: В Иркутске мужчина с ножом напал на медперсонал больницы

Утром 3 июня в городской клинической больнице № 8 Ленинского округа Иркутска неизвестный мужчина зашел в здание медицинского учреждения с ножом и газовым баллончиком и напал на персонал. Об этом со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и СК РФ по региону сообщает «КП-Иркутск».