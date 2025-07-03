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«Я хотел убить врача»: В Иркутске мужчина с ножом напал на медперсонал больницы

Кобзев: в Иркутске мужчина напал на медперсонал больницы с ножом, ранены двое.

Источник: Комсомольская правда

Утром 3 июня в городской клинической больнице № 8 Ленинского округа Иркутска неизвестный мужчина зашел в здание медицинского учреждения с ножом и газовым баллончиком и напал на персонал. Об этом со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и СК РФ по региону сообщает «КП-Иркутск».

В результате пострадали два сотрудника медицинского учреждения: заместитель главного врача и секретарь больницы. В тяжелом состоянии они были госпитализированы. Медики сейчас борются за их жизни.

В настоящее время напавший на медперсонал задержан. В ближайшее время его доставят на допрос в следственный отдел. На месте происшествия работают эксперты и следователи-криминалисты.

Сейчас на месте происшествия работают следователи-криминалисты, уточнили в пресс-службе ведомства. Предполагается, что преступник планировал лишить жизни врача.

Накануне в воронежском городе Бобров муж пациентки районной больницы напал на травматолога-ортопеда и сломал ему нос.

Ранее в Благовещенской центральной районной больнице Башкирии пьяный пациент вместе с друзьями напал на врача и росгвардейцев.