Таможенный инспектор в Красноярске вел тайный бизнес во время службы

Об этом рассказали в надзорном ведомстве.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура выяснила, что инспектор Красноярской таможни занимался предпринимательской деятельностью во время своей службы, нарушая закон «О противодействии коррупции».
Перед завершением проверки он успел уволиться по собственному желанию, стремясь избежать ответственности. Тем не менее, суд изменил причину его увольнения на утрату доверия.
Ранее рассказывали, что адвокаты мэра Красноярска Владислава Логинова обжаловали его арест. Напомним, мэра города подозревают во взятке в 180 млн рублей.