Житель Копейска серьезно пострадал от взорвавшейся в руках коробки

Следственные органы возбудили уголовные дела по статьям «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». На место ЧП оперативно прибыли полицейские, которые осмотрели местность и оцепили ее. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области добавили, что сотрудники ведомства оказывают содействие коллегам из СК при проведении следственных действий.