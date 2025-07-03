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Житель Копейска серьезно пострадал от взорвавшейся в руках коробки

Детали происшествия в настоящее время выясняют правоохранительные органы и следователи. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Источник: СУ СК России по Челябинской области

Инцидент произошел днем 2 июля около одного из подъездов дома на улице Жданова. Мужчина нес в руках коробку, внутри которой произошел хлопок. По данным следствия, у 60-летнего копейчанина пострадали кисти рук. Полученные повреждения при вели к их ампутации.

Следственные органы возбудили уголовные дела по статьям «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». На место ЧП оперативно прибыли полицейские, которые осмотрели местность и оцепили ее. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области добавили, что сотрудники ведомства оказывают содействие коллегам из СК при проведении следственных действий.

«Установление обстоятельств произошедшего взято на контроль руководством областного главка МВД», — отметили в полиции.

По данным следствия, в квартире у пострадавшего во время осмотра нашли боеприпасы — обрез охотничьего ружья, части патронов, банки с порохом.

«В настоящее время продолжается сбор сведений, характеризующих личность участника происшествия, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе мотивов его действий», — прокомментировали в региональном следственном управлении.

Ход расследования также взять на контроль руководством ведомства.