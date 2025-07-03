Штурмовая рота ВСУ пропала без вести на сумском направлении

Солдаты 425 полка ВСУ пропали без вести, сообщает telegram-канал «Северный Ветер».
Рота штурмовиков ВСУ почти в полном составе пропала без вести на сумском направлении. Об этом сообщает telegram-канал «Северный ветер».
«Родные и близкие ВСУшников 425 ошп, в свою очередь, сообщают, что на Сумском направлении практически в полном составе “пропала без вести” вторая штурмовая рота данного подразделения», — написано в материале. К тому же сообщается, что 425 полк ВСУ несет огромные потери в Сумской области.
Также в материале сообщается, что число потерь противника в Сумском направлении за сутки составило 140 человек. А всего ВСУ потеряло свыше 250 человек.