Штурмовая рота ВСУ пропала без вести на сумском направлении

«Родные и близкие ВСУшников 425 ошп, в свою очередь, сообщают, что на Сумском направлении практически в полном составе “пропала без вести” вторая штурмовая рота данного подразделения», — написано в материале. К тому же сообщается, что 425 полк ВСУ несет огромные потери в Сумской области.