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Штурмовая рота ВСУ пропала без вести на сумском направлении

Рота штурмовиков ВСУ почти в полном составе пропала без вести на сумском направлении. Об этом сообщает telegram-канал «Северный ветер».

Солдаты 425 полка ВСУ пропали без вести, сообщает telegram-канал «Северный Ветер».

Рота штурмовиков ВСУ почти в полном составе пропала без вести на сумском направлении. Об этом сообщает telegram-канал «Северный ветер».

«Родные и близкие ВСУшников 425 ошп, в свою очередь, сообщают, что на Сумском направлении практически в полном составе “пропала без вести” вторая штурмовая рота данного подразделения», — написано в материале. К тому же сообщается, что 425 полк ВСУ несет огромные потери в Сумской области.

Также в материале сообщается, что число потерь противника в Сумском направлении за сутки составило 140 человек. А всего ВСУ потеряло свыше 250 человек.