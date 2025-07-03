В Самаре женщина выиграла суд у минстроя, не признавшего ее обманутой дольщицей

Суд встал на сторону жительницы областной столицы, чьи права были нарушены.
История началась в 2011 году, когда гражданка заключила предварительный договор с ООО «Стройтрест» на покупку квартиры в Кировском районе Самары за 860 тысяч руб.
Согласно условиям, застройщик должен был получить разрешение на строительство, опубликовать проектную декларацию и оформить земельный участок. Женщина передала полную сумму в качестве займа, однако квартиры не дождалась.
В 2017 году фирма была признана банкротом, а дом так и не построен.
После этого женщина обратилась в Министерство строительства Самарской области с просьбой включить её в реестр пострадавших участников долевого строительства — и получила отказ.
Чиновники сослались на отсутствие необходимых документов, несоответствие установленным критериям и то, что объект не значился в списке проблемных.
Гражданка не согласилась с решением и подала иск в суд. Ленинский районный суд признал действия министерства незаконными и обязал пересмотреть заявление.
Апелляционная коллегия Самарского областного суда поддержала это решение, оставив его без изменений.
Теперь Министерству строительства предстоит повторно рассмотреть обращение женщины и, возможно, включить её в список пострадавших дольщиков, предоставив тем самым доступ к государственной поддержке.
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.