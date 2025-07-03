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Российские силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 69 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны за ночь успешно отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 69 дронов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Основная часть атак пришлась на приграничные регионы: над Белгородской областью сбили 27 БПЛА, над Воронежской — 22, над Липецкой — десять, над Курской — восемь, а над Республикой Крым — два беспилотника.

К сожалению, атака на Липецкую область не обошлась без жертв. В результате падения обломков сбитого БПЛА на частный дом погибла пенсионерка. Кроме того, один из дронов врезался в строящуюся секцию жилого дома в Ельце.

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