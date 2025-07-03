Силы ПВО за ночь сбили 69 украинских БПЛА над пятью российскими регионами

В Липецкой области в результате падения обломков БПЛА погибла 71-летняя женщина. Еще один беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце, обошлось без жертв. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже из-за падения частей БПЛА повреждена кровля частного дома, никто не пострадал. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше