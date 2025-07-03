МВД Сербии заявило, что протестующие в Белграде напали на полицейских

Напомним, ранее жительница Сербии Ольга Годицкая-Младенович в беседе с aif.ru рассказала о ситуации, которая складывается в Белграде в связи с протестами. По словам женщины, местные жители устали от акций протеста и недовольны мягкостью властей по отношению к лицам, нарушающих общественный порядок.