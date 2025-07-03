МВД Сербии заявило, что протестующие в Белграде напали на полицейских

Группа участников акции протеста в Белграде в ночь 3 июля совершила нападение на полицейских, один из которых пострадал, сообщили в министерстве внутренних дел Сербии.
При этом был задержан один демонстрант.
«Сотрудники МВД, полицейской бригады, подверглись нападению на перекрестке бульвара Короля Александра и улицы Рузвельтовой во время задержания лица, которое нарушало порядок и ставило мусорный контейнер на проезжую часть», — отметили в пресс-службе ведомства.
Пострадавшему сотруднику полиции оказали медицинскую помощь. Также в результате действий демонстрантов оказался поврежден полицейский автомобиль.
Напомним, ранее жительница Сербии Ольга Годицкая-Младенович в беседе с aif.ru рассказала о ситуации, которая складывается в Белграде в связи с протестами. По словам женщины, местные жители устали от акций протеста и недовольны мягкостью властей по отношению к лицам, нарушающих общественный порядок.