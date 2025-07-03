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В аэропорту Тамбова и Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолётов

Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в тамбовском аэропорту «Донское» и саратовском «Гагарин». Ранее введённые меры были связаны с необходимостью обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

Источник: РИА "Новости"

«В аэропорту Тамбов (Донское) и Саратов (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, все ограничительные меры полностью отменены, и воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме. В сообщении подчёркивается, что временные ограничения были направлены на гарантирование безопасности пассажирских перевозок.

Ранее временные ограничения на работу были введены в аэропорту Волгограда. Как отмечала пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов были введены в целях обеспечения безопасности полетов в регионе.