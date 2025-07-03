В аэропорту Тамбова и Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолётов

«В аэропорту Тамбов (Донское) и Саратов (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, все ограничительные меры полностью отменены, и воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме. В сообщении подчёркивается, что временные ограничения были направлены на гарантирование безопасности пассажирских перевозок.
Ранее временные ограничения на работу были введены в аэропорту Волгограда. Как отмечала пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов были введены в целях обеспечения безопасности полетов в регионе.