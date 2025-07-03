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Тракторист без прав насмерть разбился в Новосибирской области

ДТП произошло в Кыштовском районе.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В среду, 2 июля, на дороге «Куляба-Комаровка» насмерть разбился 47-летний мужчина, управлявший трактором «Т-25А». Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, он ехал со стороны деревни Куляба в направлении Комаровки.

В районе четвёртого километра мужчина, который не имел водительского удостоверения, не справился с управлением. Трактор слетел в кювет, где перевернулся. Водитель скончался на месте происшествия.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал об аварии, случившейся в ночь на 3 июля в Краснозёрском районе, где один человек погиб, а другой получил различные травмы.