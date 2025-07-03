Птицы помешали самолету из Иркутск приземлиться с первого раза

Самолет, который вылетел из Иркутска в Новосибирск, не смог приземлиться с первого раза и ушел на второй круг. Об этом КП-Иркутск рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— Причиной стали птицы на взлетно-посадочной полосе. Они мешали посадить самолет в международном аэропорту Новосибирска имени А. И. Покрышкина, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Воздушное судно успешно приземлилось, никто из 66 пассажиров, включая четырех детей, не пострадал. Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности полетов.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что в областном центре самая дорогая квартира стоит 190 миллионов 270 тысяч рублей.