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«Закрой окно!»: появились видео атаки украинских дронов на регионы РФ

Липецкую и Воронежскую области атакуют дроны ВСУ. Местные жители снимают на видео работу систем ПВО или пролетающие мимо них дроны. Некоторым удается заснять только характерные, пугающие звуки БПЛА. Также слышны взрывы в ДНР, кадры расходятся по местным telegram-каналам. Все видео с места событий — в материале URA.RU.

В ряде регионов России люди смогли снять дроны ВСУ на видео.

Липецкую и Воронежскую области атакуют дроны ВСУ. Местные жители снимают на видео работу систем ПВО или пролетающие мимо них дроны. Некоторым удается заснять только характерные, пугающие звуки БПЛА. Также слышны взрывы в ДНР, кадры расходятся по местным telegram-каналам. Все видео с места событий — в материале URA.RU.

Липецкая область.

В Липецке слышны звуки дронов ВСУ и взрывы. Видео публикуют местные telegram-каналы. Всего над территорией России уничтожено 69 БПЛА, сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.

В результате атаки в регионе погибла пожилая женщина. Еще двое ранены, им оказывается медицинская помощь.

Местные жители в области слышали не менее 20 взрывов в небе. Система ПВО сбивает украинские дроны.

В Ельце беспилотник ВСУ влетел в строящееся многоквартирное здание. Повреждено остекление из-за ударной волны, пострадавших нет.

Также в Ельце обломки дрона упали на парковку предприятия. Произошел пожар, но пострадавших, предварительно, нет.

Воронежская область.

В Воронежской области слышны взрывы, работает система ПВО. В регионе действует режим угрозы атаки БПЛА. Видео публикуют telegram-каналы.

ДНР.

Военкоры сообщили о взрывах в Харцызске (ДНР). Местные telegram-каналы распространяют видео. Официальной информации не поступало.

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