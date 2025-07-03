«Закрой окно!»: появились видео атаки украинских дронов на регионы РФ

В ряде регионов России люди смогли снять дроны ВСУ на видео.
Липецкую и Воронежскую области атакуют дроны ВСУ. Местные жители снимают на видео работу систем ПВО или пролетающие мимо них дроны. Некоторым удается заснять только характерные, пугающие звуки БПЛА. Также слышны взрывы в ДНР, кадры расходятся по местным telegram-каналам. Все видео с места событий — в материале URA.RU.
Липецкая область.
В Липецке слышны звуки дронов ВСУ и взрывы. Видео публикуют местные telegram-каналы. Всего над территорией России уничтожено 69 БПЛА, сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.
В результате атаки в регионе погибла пожилая женщина. Еще двое ранены, им оказывается медицинская помощь.
Местные жители в области слышали не менее 20 взрывов в небе. Система ПВО сбивает украинские дроны.
В Ельце беспилотник ВСУ влетел в строящееся многоквартирное здание. Повреждено остекление из-за ударной волны, пострадавших нет.
Также в Ельце обломки дрона упали на парковку предприятия. Произошел пожар, но пострадавших, предварительно, нет.
Воронежская область.
В Воронежской области слышны взрывы, работает система ПВО. В регионе действует режим угрозы атаки БПЛА. Видео публикуют telegram-каналы.
ДНР.
Военкоры сообщили о взрывах в Харцызске (ДНР). Местные telegram-каналы распространяют видео. Официальной информации не поступало.