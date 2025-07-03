В России появится «лучемет», способный выжигать дроны ВСУ с полутора километров

Лазерный «лучемет» должен на испытаниях сжечь дрон «Лютый» с 1,5 километров.
Первый прототип лазерного антидронового комплекса в рамках проекта «Посох» будет испытан до конца августа. Об этом сообщил директор компании-разработчика, пожелавший остаться неназванным. Устройство предназначено для защиты тыловых объектов от беспилотников и должно поражать цели с расстояния до 1500 метров.
«Сейчас наиболее актуальными являются объектовые тыловые средства поражения дронов типа украинского “Лютого”. Под эту задачу готовим прототип, который к концу лета мы должны испытать», — заявил директор, его слова передает РИА Новости. По словам собеседника агентства, приоритетной мишенью на испытаниях станет украинский FPV-дрон «Лютый» — именно против таких целей и создается «лучемет».
Разработчик объяснил, что лазерный луч поражает беспилотники бесшумно и практически мгновенно, разрушая ключевые элементы конструкции. Одного заряда должно хватить на поражение нескольких десятков целей, включая «Бабу-ягу» и другие виды FPV-дронов. В отличие от огнестрельных систем, лазер не демаскирует себя — он не создает звука, не оставляет следов в воздухе и работает со скоростью света. Если испытания пройдут успешно, компания планирует перейти к выпуску предсерийной партии лазерных установок.
Ранее сообщалось, что данная система уже подвергалась испытаниям на одном из полигонов в Херсонской области. В процессе тестирования использовались компактные установки, предназначенные для поражения беспилотных летательных аппаратов на дистанции от 500 до 700 метров. По итогам проведенных статических испытаний было установлено, что система демонстрирует высокую эффективность как против боевых дронов, так и FPV-аппаратов — последние полностью уничтожаются в результате воздействия.