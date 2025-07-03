В России появится «лучемет», способный выжигать дроны ВСУ с полутора километров

Разработчик объяснил, что лазерный луч поражает беспилотники бесшумно и практически мгновенно, разрушая ключевые элементы конструкции. Одного заряда должно хватить на поражение нескольких десятков целей, включая «Бабу-ягу» и другие виды FPV-дронов. В отличие от огнестрельных систем, лазер не демаскирует себя — он не создает звука, не оставляет следов в воздухе и работает со скоростью света. Если испытания пройдут успешно, компания планирует перейти к выпуску предсерийной партии лазерных установок.