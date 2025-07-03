Торнадо пронесся в селе Чигири под Благовещенском

Кроме того, в марте торнадо обрушился на штаты Миссури, Индиана, Техас, Арканзас, Иллинойс, Кентукки и Миссисипи. Бедствия привели к распространению лесных пожаров: в США зафиксировали почти 100 очагов возгораний. Кроме того, в результате происшествий количество погибших увеличилось до 28 человек.