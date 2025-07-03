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Торнадо пронесся в селе Чигири под Благовещенском

Торнадо заметили в селе Чигири неподалеку от Благовещенска. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Торнадо заметили в селе Чигири неподалеку от Благовещенска. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Сначала в селе пошел дождь с грозой, после чего в небе образовался характерный для торнадо вихрь. Очевидцы сообщили, что от порывов гнулись деревья и отваливались куски кровли.

— Стихла буря также внезапно, как и началась, — передает Telegram-канал.

В конце июня в американском штате Южная Дакота очевидцы также записали на видео несколько торнадо. При этом метеорологическая служба сообщала о надвигающейся на регион сильной грозе, предупредив о возможном выпадении града размером с теннисный мяч.

В апреле людям с весом до 50 килограммов в Китае рекомендовалось не выходить на улицу из-за прогнозируемого штормового ветра с порывами до 150 километров в час.

Кроме того, в марте торнадо обрушился на штаты Миссури, Индиана, Техас, Арканзас, Иллинойс, Кентукки и Миссисипи. Бедствия привели к распространению лесных пожаров: в США зафиксировали почти 100 очагов возгораний. Кроме того, в результате происшествий количество погибших увеличилось до 28 человек.