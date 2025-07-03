Три сотрудника предприятия в Котовске погибли при пожаре

В Котовске при пожаре на одном из предприятий погибли три сотрудника, еще трое человек пострадали — из них двоих госпитализировали в больницу. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.
— В ночь на 3 июля произошло возгорание на одном из предприятий города. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологических процессов. Пожар был оперативно локализован прибывшими на место пожарными расчетами, — написал Первышов в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
До этого житель подмосковного Орехово-Зуева, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поджег дачный дом, в котором находились его бывшая жена и четыре друга. В результате пожара женщина и один из находившихся в здании мужчин скончались.