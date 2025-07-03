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При пожаре на предприятии в Тамбовской области погибли три человека

Ночью произошел пожар на одном из предприятий города Котовска в Тамбовской области. В результате погибли трое сотрудников, сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов. По его словам, причиной ЧП стало нарушение технологических процессов.

Источник: РИА "Новости"

Он уточнил, что еще три человека пострадали, двое из них госпитализированы. Возгорание было оперативно локализовано. «Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал господин Первышов в Telegram.