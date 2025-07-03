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На выезде из Самары образовалась пробка из-за дорожных работ 2 июля

Вечерний выезд из Самары обернулся для автомобилистов испытанием на терпение.

Вечерний выезд из Самары обернулся для автомобилистов испытанием на терпение. На Московском шоссе, одном из ключевых направлений транспортного потока, образовалась внушительная пробка.

Затор начал формироваться от торгового центра «МЕГА» и растянулся дальше по трассе. Причиной стал ремонт дороги — в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Из-за активных дорожных работ осталась доступной лишь одна полоса движения, что, естественно, привело к затору. Об этом сообщил портал 63.ру.

Сообщение о предстоящих работах появилось ещё весной 2025 года, однако реальное начало ремонта совпало с разгаром летнего сезона, когда нагрузка на трассы особенно велика.

Теперь водителям приходится выбирать между потерей времени и поиском объездных путей, надеясь, что благоустройство в будущем всё же перевесит сегодняшнее неудобство.

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