На выезде из Самары образовалась пробка из-за дорожных работ 2 июля

Вечерний выезд из Самары обернулся для автомобилистов испытанием на терпение. На Московском шоссе, одном из ключевых направлений транспортного потока, образовалась внушительная пробка.
Затор начал формироваться от торгового центра «МЕГА» и растянулся дальше по трассе. Причиной стал ремонт дороги — в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Из-за активных дорожных работ осталась доступной лишь одна полоса движения, что, естественно, привело к затору. Об этом сообщил портал 63.ру.
Сообщение о предстоящих работах появилось ещё весной 2025 года, однако реальное начало ремонта совпало с разгаром летнего сезона, когда нагрузка на трассы особенно велика.
Теперь водителям приходится выбирать между потерей времени и поиском объездных путей, надеясь, что благоустройство в будущем всё же перевесит сегодняшнее неудобство.
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