В Хабаровске 82-летнюю женщину ограбили в подъезде дома

В Индустриальном районе Хабаровска 82-летнюю женщину ограбили в подъезде. Нападавшего задержали сотрудники уголовного розыска в течение суток. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Пенсионерка возвращалась домой, возле подъезда к ней подошел незнакомец. Он помог открыть дверь, после чего быстро поднялся вверх по лестнице. На площадке между этажами он вновь оказался рядом с женщиной — и в этот момент сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком, после чего скрылся.
«Ущерб женщина оценила в 15 тысяч рублей. Мужчину задержали в течение суток. Им оказался 39-летний житель микрорайона Красная Речка. Он уже привлекался к уголовной ответственности за грабежи и разбой. Последний раз освободился из колонии в 2018 году. Также в этом году он стал фигурантом другого дела — о краже продуктов из магазина», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
На момент задержания официального источника дохода мужчина не имел. По его словам, он встретил женщину у подъезда случайно. Цепочку выбросил, а крестик сдал в ломбард, предъявив документы приятеля. Вырученные пять тысяч рублей потратил на покупку алкоголя.
По факту грабежа открыто уголовное дело по статье УК РФ. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде.