В Хабаровске 82-летнюю женщину ограбили в подъезде дома

«Ущерб женщина оценила в 15 тысяч рублей. Мужчину задержали в течение суток. Им оказался 39-летний житель микрорайона Красная Речка. Он уже привлекался к уголовной ответственности за грабежи и разбой. Последний раз освободился из колонии в 2018 году. Также в этом году он стал фигурантом другого дела — о краже продуктов из магазина», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.