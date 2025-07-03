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«Ну мне наверное виднее»: Схватившийся за нож пациент иркутской больницы рассказал, по какой причине напал на медиков

Напавший на медперсонал в иркутской больнице мужчина хотел убить врача.

Источник: Комсомольская правда

Пациент, который напал с ножом на медицинский персонал городской клинической больницы № 8 в Иркутске объяснил мотив преступления. Во время допроса нападавший заявил, что хотел убить врача, передает «КП-Иркутск».

На вопрос полиции о мотивах мужчина ответил, что считает себя лишенным права на жизнь согласно Конституции и Конвенции ООН о правах инвалидов. Именно поэтому пациент схватился за нож и планировал совершить убийство врача.

«Хотел убить врача», — уверенно заявил мужчина.

«С какой целью?» — поинтересовался полицейский.

«Меня лишили права на жизнь по конституции по Конвенции ООН о правах инвалидов», — объяснил нападавший.

«Ну раз это случилось, это же не повод нападать на людей», — сказал правоохранитель.

«Ну мне наверное виднее», — пояснил задержанный.

Мужчина был обезврежен и задержан на месте преступления. На кадрах с места происшествия видно, что у него перевязана нога.

Напомним, что утром 3 июня в городской клинической больнице № 8 Ленинского округа Иркутска неизвестный мужчина зашел в здание медицинского учреждения с ножом и газовым баллончиком и напал на персонал. В результате пострадали два сотрудника медицинского учреждения: заместитель главного врача и секретарь больницы.

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