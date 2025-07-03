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Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие при резне в больнице № 8 Иркутска

Пострадавшие при нападении сотрудники больницы Иркутска в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пострадавших сотрудников клинической больницы № 8 в Иркутске госпитализировали в тяжелом состоянии. При резне пострадали заместитель главного врача и секретарь. Они находятся в реанимации. Как сообщили КП-Иркутск в министерстве здравоохранения Иркутской области, пострадавшим оказывают все необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказала, что утром 3 июля пациент с ножом и газовым баллончиком напал на персонал больницы. Он хотел отомстить врачу за то, что однажды его лишили права на жизнь по конституции, по конвенции ООН о правах инвалидов.

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