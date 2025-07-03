Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие при резне в больнице № 8 Иркутска

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказала, что утром 3 июля пациент с ножом и газовым баллончиком напал на персонал больницы. Он хотел отомстить врачу за то, что однажды его лишили права на жизнь по конституции, по конвенции ООН о правах инвалидов.