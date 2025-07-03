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В Котовске Тамбовской области 3 человека погибли при пожаре на предприятии

Как сообщил врио губернатора региона, еще три человека пострадали.

Источник: Аргументы и факты

В результате возгорания на производстве в Котовске погибли три человека, ещё трое получили травмы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

«Как доложил глава Котовска Алексей Плахотников, в ночь на 3 июля произошло возгорание на одном из предприятий города. Погибли трое сотрудников. Еще три человека пострадали, двое из них госпитализированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он Telegram-канале.

По предварительным сведениям, причиной происшествия стало нарушение технологических норм. Огонь удалось быстро локализовать.

Ранее порядка 36 человек погибли, ещё около 30 получили ранения при взрыве и пожаре на фармацевтическом заводе в штате Телангана на юге Индии.