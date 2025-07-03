В Котовске Тамбовской области 3 человека погибли при пожаре на предприятии

«Как доложил глава Котовска Алексей Плахотников, в ночь на 3 июля произошло возгорание на одном из предприятий города. Погибли трое сотрудников. Еще три человека пострадали, двое из них госпитализированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он Telegram-канале.