В Котовске Тамбовской области 3 человека погибли при пожаре на предприятии

В результате возгорания на производстве в Котовске погибли три человека, ещё трое получили травмы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.
«Как доложил глава Котовска Алексей Плахотников, в ночь на 3 июля произошло возгорание на одном из предприятий города. Погибли трое сотрудников. Еще три человека пострадали, двое из них госпитализированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он Telegram-канале.
По предварительным сведениям, причиной происшествия стало нарушение технологических норм. Огонь удалось быстро локализовать.
Ранее порядка 36 человек погибли, ещё около 30 получили ранения при взрыве и пожаре на фармацевтическом заводе в штате Телангана на юге Индии.