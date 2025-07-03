Омский полицейский брал взятки алкоголем и дорогими часами за мигрантов

Кроме того, в октябре 2023 года, этот же заместитель начальника Управления по вопросам миграции, получил от омского предпринимателя в качестве взятки подарочную карту в салон по продаже часов. Ценный подарок стал платой за выдачу разрешения на временное проживание еще двум иностранным гражданам.