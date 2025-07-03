Омский полицейский брал взятки алкоголем и дорогими часами за мигрантов

Прокурор Омской области утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области. Он обвиняется в получении взяток.
Следствием было установлено, что в период с декабря 2022 по декабрь 2023 годов, высокий полицейский чин получил взятку в виде алкогольной продукции и продуктов питания от владельцев экспресс-кафе вьетнамской кухни. Взамен владельцы общепита получили от продажного слуги закона разрешение на временное проживание граждан республики Вьетнам.
Кроме того, в октябре 2023 года, этот же заместитель начальника Управления по вопросам миграции, получил от омского предпринимателя в качестве взятки подарочную карту в салон по продаже часов. Ценный подарок стал платой за выдачу разрешения на временное проживание еще двум иностранным гражданам.
В ходе расследования уголовного дела, следствием наложен арест на автомобиль, движимое имущество и денежные средства бывшего полицейского на общую сумму более 5,7 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Омской области».