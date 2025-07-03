В Тамбовской области на предприятии произошел пожар, есть погибшие

«Как доложил глава Котовска Алексей Плахотников, в ночь на 3 июля произошло возгорание на одном из предприятий города. Погибли трое сотрудников», — написал в своем telegram-канале Первышов. Он уточнил, что трое человек пострадали, двое из них были госпитализированы.