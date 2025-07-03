На трассе М-5 под Миассом в двойном ДТП пострадал ребенок

На 1781-м километре дороги М-5 «Урал» столкнулись сразу три машины. Предварительно, все началось с водителя «Киа Спортедж», который ехал по трассе на «небезопасной скорости». Он врезался в автомобиль «Субару», который остановился перед ним. После этого иномарка продолжила движение и также влетела в полуприцеп грузовика «Фотон».
Известно, что в двойной аварии пострадал человек. Это пассажир «Субару» 2017 года рождения. С телесными травмами его увезли в больницу.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.