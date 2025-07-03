Житель Башкирии погиб, выполняя не свою работу

В Башкирии завершили расследование несчастного случая, произошедшего в феврале этого года на элеваторе сельхозпредприятия в селе Белое Озеро Гафурийского района. Там погиб 45-летний работник ООО «СП Урожай» Аургазинского района.
Как сообщили в Гострудинспекции, там грузили зерно в железнодорожный вагон. Аппаратчик обработки зерна открыл верхние люки и следил за процессом. Он находился на крыше вагона. Когда зерно погрузили, начальник производственного участка, которая вышла на платформу, не увидела сидящего на крыше коллегу. Его обнаружили лежащим на боку между рельсом и платформой.
Мужчина был в сознании, но не смог сказать, что случилось. С тяжелой травмой его увезли в больницу. Спустя четыре дня он скончался.
Заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова пояснила, что работник упал с высоты 4,5 метра при погрузке вагонов. Он не должен был выполнять эту работу, так как она не входила в его обязанности. Также погибшему не выдавали средства индивидуальной защиты, которые необходимо иметь при работе на высоте. В их числе и специальную противоскользящую обувь, так как зимой на вагонах есть наледь. Также с рабочим не провели инструктаж по охране труда.
Материалы расследования передали в следственные органы.