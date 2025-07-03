Житель Башкирии погиб, выполняя не свою работу

Заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова пояснила, что работник упал с высоты 4,5 метра при погрузке вагонов. Он не должен был выполнять эту работу, так как она не входила в его обязанности. Также погибшему не выдавали средства индивидуальной защиты, которые необходимо иметь при работе на высоте. В их числе и специальную противоскользящую обувь, так как зимой на вагонах есть наледь. Также с рабочим не провели инструктаж по охране труда.