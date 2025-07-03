Самарцы вновь пожаловались на проблемы с мобильным интернетом 3 июля.
В Самаре снова фиксируются перебои с мобильным интернетом. Не ловит в нескольких районах областной столицы.
В прошлый раз интернет в Самаре отключали из-за угрозы атаки БПЛА. Возможно, у жителей нет интернета 3 июля по той же самой причине.
Напомним, что в Самарской области за последнее время было сбито 4 беспилотника.
Также недавно в МЧС рассказали что делать в ситуации, если в городе объявлена угроза атаки БПЛА.
Ранее мы уже писали про проблемы с интернетом в Самаре. Жители жаловались на подключение несколько дней.
Также стало известно, что в управлении Роскомнадзора по Самарской области проверяют данные о возможном административном нарушении со стороны депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева. Поводом стало размещённое им в Telegram-канале сообщение, в котором были опубликованы данные лиц, причастных к нападению на его коллегу по партии КПРФ Сергея Турусина.
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