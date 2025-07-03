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Три человека погибли при пожаре на предприятии в Тамбовской области

Врио главы Тамбовской области Первышов сообщил о трёх погибших и трёх пострадавших в результате возгорания на одном из предприятий города Котовска.

Источник: Комсомольская правда

Трагический инцидент произошел ночью 3 июля на одном из предприятий города Котовска Тамбовской области. По информации врио губернатора региона Евгения Первышова, в результате возгорания погибли три сотрудника предприятия.

Еще три человека получили травмы различной степени тяжести. Двое из пострадавших были доставлены в медицинские учреждения для госпитализации. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«Пожар был оперативно локализован прибывшими на место пожарными расчётами», — говорится в сообщении.

Глава города Котовска Алексей Плахотников оперативно проинформировал о чрезвычайном происшествии. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологических процессов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в Красногорске украинский беспилотник врезался в жилой дом, в результате чего пострадали два человека.