Три человека погибли при пожаре на предприятии в Тамбовской области

Трагический инцидент произошел ночью 3 июля на одном из предприятий города Котовска Тамбовской области. По информации врио губернатора региона Евгения Первышова, в результате возгорания погибли три сотрудника предприятия.
Еще три человека получили травмы различной степени тяжести. Двое из пострадавших были доставлены в медицинские учреждения для госпитализации. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
«Пожар был оперативно локализован прибывшими на место пожарными расчётами», — говорится в сообщении.
Глава города Котовска Алексей Плахотников оперативно проинформировал о чрезвычайном происшествии. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологических процессов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в Красногорске украинский беспилотник врезался в жилой дом, в результате чего пострадали два человека.