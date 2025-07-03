В Краснодаре пожарные потушили станцию с резервуарами

«Сообщение о пожаре по улице Демуса поступило в 04:51 часов. Оперативно прибывшие подразделения установили, что огнем охвачено сооружение промышленно-пропарочной станции на площади 150 квадратных метров. В 06:01 часов возгорание локализовали на площади 300 квадратных метров. А в 06:32 ликвидировано открытое горение», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.