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В Краснодаре пожарные потушили станцию с резервуарами

Пожар на улице Демуса вспыхнул в Краснодаре.

Источник: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре 3 июля загорелась промышленно-пропарочная станция с резервуарами на улице Демуса. Огонь охватил 300 квадратных метров.

«Сообщение о пожаре по улице Демуса поступило в 04:51 часов. Оперативно прибывшие подразделения установили, что огнем охвачено сооружение промышленно-пропарочной станции на площади 150 квадратных метров. В 06:01 часов возгорание локализовали на площади 300 квадратных метров. А в 06:32 ликвидировано открытое горение», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Тушили пожар 59 специалистов и 19 единиц техники, задействован был и пожарный поезд.