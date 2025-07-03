Житель Томска бросил муляж гранаты в автомобиль ДПС

В Томске возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, который в ходе конфликта с инспекторами ДПС бросил в их служебный автомобиль муляж гранаты. Как сообщает СУСК по Томской области, инцидент произошел 29 июня после остановки машины мужчины на улице Береговой.
По версии следствия, водитель, не желая проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, пытался воспрепятствовать работе сотрудников ГИБДД. Имитация гранаты Ф-1, внешне неотличимая от боевой, была изъята на месте. Мужчина полностью признал вину и сотрудничает со следствием.
В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
Ранее сообщалось, что трое погибли при пожаре на предприятии в Тамбовской области.