Житель Томска бросил муляж гранаты в автомобиль ДПС

В Томске возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, который в ходе конфликта с инспекторами ДПС бросил в их служебный автомобиль муляж гранаты. Как сообщает СУСК по Томской области, инцидент произошел 29 июня после остановки машины мужчины на улице Береговой.