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Суд арестовал замглавы Росгидромета Радькову по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Наталию Радькову по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в правоохранительных органах.

Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Наталию Радькову по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в правоохранительных органах.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу Радькову, обвиняемую по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Защита чиновницы подала апелляцию на это решение, но Мосгорсуд ее отклонил, — цитирует источник ТАСС.

Днем ранее Николая Минаева, занимавшего должность заместителя главы городского округа Химки, заочно арестовали за получение взятки в размере свыше шести миллионов рублей. Вместе с ним по делу также проходят директор муниципального бюджетного учреждения и заместитель начальника отдела этой организации.