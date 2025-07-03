Суд арестовал замглавы Росгидромета Радькову по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Наталию Радькову по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в правоохранительных органах.