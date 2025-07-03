Кирпичом по голове — дело о нападении мигрантов на депутата Матвеева уже в суде

В июле 2024 года на улице 9-я Просека в Промышленном районе Самары развернулась драматическая сцена, достойная не то чтобы сериала — триллера с элементами абсурда.
Депутат Госдумы Михаил Матвеев вместе со своим водителем попытался остановить троих молодых людей, которые, как выяснилось позже, просто так, для атмосферы, избивали прохожих палками.
В какой-то момент депутат получил по голове кирпичом и был вынужден обратиться за медицинской помощью.
История получила широкий резонанс: от региональных новостей до федеральных СМИ. Даже официальный представитель МВД России Ирина Волк не осталась в стороне — прокомментировала инцидент, чем добавила масштаба событию.
Уголовное дело возбудили быстро — по статьям о покушении на убийство, хулиганстве и нанесении вреда здоровью.
Расследование уже завершено, обвиняемыми стали двое 20-летних уроженцев одной из стран Средней Азии и 16-летний самарский парень.
Все они год как сидят под стражей, что, конечно, лишний раз подчеркивает серьёзность происшествия.
Силовики буквально восстановили события той ночи по минутам и даже установили, что изначально всё началось из-за конфликта на автобусной остановке.
Подросток попытался сесть в маршрутку, но водитель сообщил, что у него перерыв.
Началась словесная перепалка, которая переросла в удар — юный гражданин, видимо, решил проверить водителя на прочность, используя его же лоб как тестовый объект.
После этого компания попыталась скрыться, но их остановили Матвеев с водителем — и сами оказались в роли жертв.
Как орудие нападения использовались деревянные палки и кирпич, последним из которых депутату и досталось по голове.
Оперативное сопровождение вели сотрудники областного УМВД, а теперь дело отправляется в Промышленный районный суд для рассмотрения, по существу.
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