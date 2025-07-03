Байкер и пешеход еда не сгорели в ДТП на Петроградской стороне

Пламя перекинулось на случайного прохожего: у мужчины загорелись брюки от попавшего на него бензина. Очевидцы оперативно потушили огонь с помощью огнетушителей. Водитель мотоцикла с травмами госпитализирован, пострадавший пешеход получил ожоги. На месте работали сотрудники ГИБДД и МЧС.