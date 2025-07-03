Байкер и пешеход еда не сгорели в ДТП на Петроградской стороне

Байкер загорелся в аварии в Петроградском районе, а также травмы от огня получил прохожий. Об этом сообщило «Оперативное прикрытие».
Поздней ночью на пересечении Большого проспекта и Ординарной улицы произошло жесткое ДТП с участием мотоцикла и каршерингового автомобиля. Арендованный автомобиль неожиданно начал поворот с проспекта, из-за чего байкер дернул руль в другу сторону.
— Мотоциклист на высокой скорости не успел среагировать — его байк вылетел на тротуар, перевернулся и мгновенно вспыхнул из-за разлива топлива, — рассказало новостное агентство.