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Байкер и пешеход еда не сгорели в ДТП на Петроградской стороне

Мотоциклист вылетел на тротуар, чтобы избежать столкновения.

Источник: Комсомольская правда

Байкер загорелся в аварии в Петроградском районе, а также травмы от огня получил прохожий. Об этом сообщило «Оперативное прикрытие».

Поздней ночью на пересечении Большого проспекта и Ординарной улицы произошло жесткое ДТП с участием мотоцикла и каршерингового автомобиля. Арендованный автомобиль неожиданно начал поворот с проспекта, из-за чего байкер дернул руль в другу сторону.

— Мотоциклист на высокой скорости не успел среагировать — его байк вылетел на тротуар, перевернулся и мгновенно вспыхнул из-за разлива топлива, — рассказало новостное агентство.

Пламя перекинулось на случайного прохожего: у мужчины загорелись брюки от попавшего на него бензина. Очевидцы оперативно потушили огонь с помощью огнетушителей. Водитель мотоцикла с травмами госпитализирован, пострадавший пешеход получил ожоги. На месте работали сотрудники ГИБДД и МЧС.