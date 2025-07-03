В Самарской области мужчина украл телефон у своего знакомого во время застолья

В апреле житель Жигулёвска 1998 года рождения обратился в полицию с заявлением о пропаже смартфона. По его словам, телефон исчез после застолья в квартире на улице Морквашинской. С учётом износа устройство он оценил в более чем 6000 рублей.
Полицейские выяснили, что накануне потерпевший употреблял алкоголь в компании знакомого. Утром мужчина заметил отсутствие телефона и решил обратиться в правоохранительные органы.
Оперативники проверили местные ломбарды и обнаружили, что аналогичный смартфон сдавал в залог безработный житель города 1977 года рождения. Позже он выкупил устройство. Данные клиента ломбарда совпали с информацией о знакомом потерпевшего.
Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. На допросе он признал вину по статье 158 УК РФ («Кража»), раскаялся и вернул телефон владельцу. Сейчас полиция проверяет обстоятельства дела для принятия процессуального решения.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.