Вымогатель угрожал подмосковному жителю расправой в случае отказа от аренды участка

Как стало известно «МК», 48-летний москвич предложил 42-летнему жителю Мытищ арендовать 53 сотки земли (их участки имели общую границу) за 20 млн рублей. Сначала гражданин согласился, но когда узнал, что у арендодателя нет всех необходимых документов, отказался от сделки. Тогда сосед начал угрожать мужчине расправой. Пострадавший обратился в полицию. Как сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, подозреваемого задержали при передачи части суммы в размере 1,9 млн рублей. Также у него изъяты договор аренды и документы на подставных лиц на данный земельный участок.