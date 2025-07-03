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Стали известны подробности ночной атаки ВСУ на Воронеж

Губернатор Воронежской области поделился подробностями ночной атаки беспилотников по региону.

Губернатор Воронежской области поделился подробностями ночной атаки беспилотников по региону. По его словам, пострадавших среди граждан нет, написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что есть повреждения инфраструктуры. Так, при падении обломков сбитого БПЛА была повреждена линия электропередач. В результате этого без света осталось целое село.

Кроме того, пострадали два частных дома — повреждены крыши. Еще в одном доме и квартире оказались выбиты стекла.

«Пострадавших нет. В двух частных домах повреждены крыши, еще в одном частном доме и в одной квартире выбито по одному окну. Из-за обрыва ЛЭП без электричества временно остается одно село», — рассказал губернатор.

На месте происшествий работают оперативные службы. Гусев отметил, что осмотр территорий продолжается на предмет выявления иных повреждений. При этом опасность атаки вражеских беспилотников в области еще сохраняется.

Ранее «МК» писал, что за минувшую ночь ПВО сбила над российскими регионами 69 беспилотников, 22 из которых уничтожены над Воронежской областью.

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