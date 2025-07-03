Стали известны подробности ночной атаки ВСУ на Воронеж

Губернатор Воронежской области поделился подробностями ночной атаки беспилотников по региону. По его словам, пострадавших среди граждан нет, написал он в своем телеграм-канале.
Глава региона добавил, что есть повреждения инфраструктуры. Так, при падении обломков сбитого БПЛА была повреждена линия электропередач. В результате этого без света осталось целое село.
Кроме того, пострадали два частных дома — повреждены крыши. Еще в одном доме и квартире оказались выбиты стекла.
«Пострадавших нет. В двух частных домах повреждены крыши, еще в одном частном доме и в одной квартире выбито по одному окну. Из-за обрыва ЛЭП без электричества временно остается одно село», — рассказал губернатор.
На месте происшествий работают оперативные службы. Гусев отметил, что осмотр территорий продолжается на предмет выявления иных повреждений. При этом опасность атаки вражеских беспилотников в области еще сохраняется.
Ранее «МК» писал, что за минувшую ночь ПВО сбила над российскими регионами 69 беспилотников, 22 из которых уничтожены над Воронежской областью.