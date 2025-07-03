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Стало известно, находились ли на борту затонувшего парома на Бали россияне

На борту затонувшего у берегов Бали парома среди пассажиров граждан России не было.

На борту затонувшего у берегов Бали парома среди пассажиров граждан России не было. Об этом сообщили в посольстве РФ в Индонезии, передает РИА Новости.

По словам источника, на пароме перемещались только жители Индонезии.

«По официальной информации МИД Индонезии, иностранных граждан на борту не было», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека. Еще 23 были спасены. Большинство из них находились в бессознательном состоянии из-за долгого дрейфа на открытой воде.