Стало известно, находились ли на борту затонувшего парома на Бали россияне

На борту затонувшего у берегов Бали парома среди пассажиров граждан России не было. Об этом сообщили в посольстве РФ в Индонезии, передает РИА Новости.
По словам источника, на пароме перемещались только жители Индонезии.
«По официальной информации МИД Индонезии, иностранных граждан на борту не было», — говорится в сообщении.
По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека. Еще 23 были спасены. Большинство из них находились в бессознательном состоянии из-за долгого дрейфа на открытой воде.