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Из-за атаки дронов село в Воронежской области осталось без света

Один из населенных пунктов Воронежской области временно остался без электроснабжения после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Один из дронов стал причиной повреждения линии электропередачи.

Один из населенных пунктов Воронежской области временно остался без электроснабжения после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Из-за обрыва ЛЭП без электричества временно остаётся одно село», — написал Гусев в своем telegram-канале. Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили не менее 22 беспилотников в пяти районах и городских округах области. Один из дронов стал причиной повреждения линии электропередачи.

В результате инцидента пострадали два частных дома, у которых были повреждены крыши. В одном частном доме и одной квартире выбито по одному окну. Пострадавших среди населения нет. Оперативные службы продолжают обследование территории.

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