Штраф получил виновник степного пожара в Павлодарской области

Распространения огня удалось избежать, в том числе на лесной массив резервата «Ертіс орманы». Позже выяснилось, что причиной послужило нарушение правил пожарной безопасности при сжигании сухой травы. Виновника удалось установить и привлечь к административной ответственности в виде штрафа почти в 60 тысяч тенге.