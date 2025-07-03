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Штраф получил виновник степного пожара в Павлодарской области

Пламя распространилось на 100 квадратных метров из-за нарушения правил при сжигании сухой травы, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации ДЧС Павлодарской области, пожар произошел на территории Александровского сельского округа Щербактинского района 1 июля. Загорелось сухая трава на площади 100 квадратных метров.

⁠Пожар вспыхнул в степной зоне, и из-за жаркой и ветреной погоды возникла реальная угроза распространения пламени на значительную территорию. К месту происшествия были направлены подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, сотрудники пожарных постов местных исполнительных органов, представители лесоохраны, а также был осуществлён вылет дежурного борта авиации РГКП «Казавиалесохрана».

сообщили в ДЧС Павлодарской области

Распространения огня удалось избежать, в том числе на лесной массив резервата «Ертіс орманы». Позже выяснилось, что причиной послужило нарушение правил пожарной безопасности при сжигании сухой травы. Виновника удалось установить и привлечь к административной ответственности в виде штрафа почти в 60 тысяч тенге.