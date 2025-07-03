Две иностранки прятали закладки на детской площадке в подмосковном Серпухове

Две иностранки из Средней Азии во время прогулки на детской площадке оставили закладки с мефедроном в подмосковном Серпухове. Об этом в четверг, 3 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— В ходе осмотра квартиры, в которой проживали подозреваемые, сотрудники полиции обнаружили еще 106 свертков с аналогичным веществом, — отметила Волк в своем Telegram-канале.
10 июня сотрудники правоохранительных органов обнаружили и ликвидировали нарколабораторию, которая находилась в Домодедовском районе Московской области. Полицейские изъяли запрещенные вещества на сумму, превышающую 500 миллионов рублей.