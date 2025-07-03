В башкирской деревне при пожаре погибла пожилая женщина, двое детей спаслись

Вчера поздно вечером, 2 июля, в деревне Кирдасово Абзелиловского района Башкирии произошел пожар в жилом бревенчатом доме. По информации пресс-службы МЧС республики, на момент возгорания в доме находились 60-летняя женщина и двое подростков 15 и 17 лет.
Как установили дознаватели ведомство, подростки попытались потушить огонь, но из-за быстрого распространения пламени были вынуждены эвакуироваться. Женщина погибла — ее тело обнаружили возле входной двери при разборе завалов.
Предварительной причиной пожара называют неисправность электрооборудования. В доме имелся пожарный извещатель, но, по словам детей, он был отключен. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
По оперативным данным МЧС, за последние сутки в регионе зафиксировано 33 пожара, шесть ДТП и одно происшествие на воде — в реке Белая у Салавата обнаружено тело мужчины.
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