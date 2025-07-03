Владельцы похоронного бюро прятали трупы в тайнике и выдавали фейковый пепел

В Соединенных Штатах Америки супружескую пару, владевшую похоронным агентством в Колорадо, осудили на 20 лет лишения свободы за аферы с погребениями.
Расследование установило, что Джон и Кэрри Холлфорд принимали оплату за кремацию и захоронение усопших, после чего попросту складировали их останки в помещении ритуальной фирмы. Полиция обнаружила 190 разлагающихся тел, сваленных в общей куче.
Чтобы ввести в заблуждение родных покойных, владельцы выдавали им ненастоящий пепел. Кроме того, они дважды инсценировали погребения, опустив в могилы чужие тела.
В судебном заседании Холлфорды признали вину в хищении 900 тысяч долларов (около 70 миллионов рублей. — Прим. ред.) из фонда помощи жертвам пандемии COVID-19. Джону также предъявлено обвинение в осквернении останков. Приговор по этому эпизоду будет оглашен в августе 2025 года. Об этом сообщает The Guardian.
Пострадавшие родственники заявили, что теперь страдают от кошмаров. Один из них, Деррик Джонсон, признался судье, что не может избавиться от мысли, будто тело его матери бросили в «гнойное море смерти».
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