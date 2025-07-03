Владельцы похоронного бюро прятали трупы в тайнике и выдавали фейковый пепел

В судебном заседании Холлфорды признали вину в хищении 900 тысяч долларов (около 70 миллионов рублей. — Прим. ред.) из фонда помощи жертвам пандемии COVID-19. Джону также предъявлено обвинение в осквернении останков. Приговор по этому эпизоду будет оглашен в августе 2025 года. Об этом сообщает The Guardian.