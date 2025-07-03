В Самаре четверых уроженцев СНГ лишат гражданства за ложные сведения

В Самарской области полиция инициировала процедуру прекращения российского гражданства у четырёх уроженцев стран СНГ. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД региона, мужчины 47, 43, 36 и 34 лет получили паспорта РФ в 2024 году, но не встали на воинский учёт, нарушив взятые обязательства.
Проверка показала, что при оформлении гражданства иностранцы предоставили заведомо ложные сведения. На этом основании власти приняли решение об их отстранении от гражданства.
Ранее в Самарской области уже фиксировались подобные случаи, когда получение паспорта РФ аннулировали из-за нарушений миграционного законодательства.
Также мы писали о том, что в Самарской области выявили 561 нарушение в рамках операции «Нелегал-2025». Правоохранители выявили 519 нарушений административного характера и 42 уголовного.
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