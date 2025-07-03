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В самарском аэропорту Курумоч 3 июля ввели временные ограничения на полеты

Утром 3 июля в аэропорту Самары «Курумоч» были введены временные ограничения на прибытие и отправление воздушных судов.

Утром 3 июля в аэропорту Самары «Курумоч» были введены временные ограничения на прибытие и отправление воздушных судов.

Об этом официально сообщила пресс-служба Росавиации — федерального агентства, отвечающего за развитие и контроль в сфере гражданской авиации в России.

Сообщение поступило в 8 часов 37 минут и вызвало оперативную реакцию со стороны авиационных служб аэропорта.

Причиной для введения таких мер стала необходимость обеспечения безопасности полётов. Под запрет попали как взлёты, так и посадки самолётов — это стандартная практика в подобных ситуациях, когда требуется провести техническую проверку, устранить внештатные обстоятельства или выполнить мероприятия, связанные с безопасностью воздушного движения.

Временные ограничения — не редкость в авиации, особенно если речь идёт о внеплановых работах на взлётно-посадочной полосе, чрезвычайных происшествиях, сложных погодных условиях или других факторах, способных повлиять на безопасность полётов.

Как правило, такие меры носят краткосрочный характер, после чего движение воздушных судов возобновляется в обычном режиме.

Пассажирам, планировавших вылеты или встречу рейсов в этот период, рекомендуется следить за обновлениями, чтобы своевременно корректировать свои планы.

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