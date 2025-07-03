В самарском аэропорту Курумоч 3 июля ввели временные ограничения на полеты

Причиной для введения таких мер стала необходимость обеспечения безопасности полётов. Под запрет попали как взлёты, так и посадки самолётов — это стандартная практика в подобных ситуациях, когда требуется провести техническую проверку, устранить внештатные обстоятельства или выполнить мероприятия, связанные с безопасностью воздушного движения.