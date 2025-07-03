Свердловскому бойцу СВО отказали в лечении: как военным получить справку о ранении и выплаты

Бойцы СВО должны получить справку о ранении в том госпитале, где им оказывали помощь.
Свердловскому бойцу ВС РФ Константину отказали в лечении в госпитале Костромы из-за отсутствия у него необходимой справки о ранении. Как прохождение лечения, так и оформление выплат военнослужащим требует соблюдения четких процедур и наличия всех необходимых документов, главным из которых является справка формы № 100, которая заверяет факт получения ранения в зоне СВО. Подробнее о том, как получить справку о ранении № 100, справку о тяжести ранения № 98, как получить выплаты и куда обращаться российским бойцам при нарушении их прав — в материале URA.RU.
Отказались лечить бойца СВО.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСвердловскому бойцу, получившему тяжелые ранения в зоне СВО, отказали в просьбе.
В одном из госпиталей Костромы бойцу ВС РФ Константину было отказано в медпомощи, несмотря на то, что у него были тяжелые ранения, полученные при бою. Среди травм у него были: осколочные ранения, контузии, перелом крестца, травмы суставов, частичная потеря слуха и зрения. При этом он продолжал выполнять боевые задачи, эвакуировал раненых и был представлен к ордену Мужества.
В 2025 году Константину предоставили отпуск по болезни, он попытался пройти лечение и военно-врачебную комиссию (ВВК), но ему отказали из-за отсутствия направления от командира медроты. Наличие подписанного командиром части рапорта не помогло бойцу добиться оказания помощи. «Из-за отказа в госпитализации мне приходится самостоятельно принимать обезболивающие препараты и передвигаться с помощью трости», — сказал Константин в беседе с корреспондентом URA.RU.
Как получить справку о ранении.
Что такое справка формы № 100 и зачем она нужна.
Для получения справки можно обратиться даже в полевой госпитальФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Справка формы № 100 — это первичная медкарта, в которую заносятся сведения о медпомощи, оказанной военнослужащему. Она служит официальным подтверждением получения травмы при выполнении служебных задач и необходима для установления причинно-следственной связи между ранением и службой. На основании этой справки ВВК принимает решение о выплате компенсации.
Страховые случаи для военнослужащих.
В российском законодательстве четко определены страховые случаи, при наступлении которых военнослужащие и их семьи могут рассчитывать на получение единовременных выплат и страховых компенсаций. К таким случаям относятся гибель или смерть военнослужащего в период службы, а также в течение года после увольнения, если причиной стали увечья или заболевания, полученные во время службы. Кроме того, выплаты предусмотрены при установлении инвалидности или получении тяжелых и легких ранений, травм и контузий или заболеваний во время службы и увольнении с нее в связи с перечисленным.
Как действовать при отказе в выдаче справки.
Если военно-медицинская организация отказывается выдавать справку формы № 100, рекомендуется обратиться в военную прокуратуру. Также можно направить письменный запрос в госпиталь заказным письмом с уведомлением и описью вложения. В случае бездействия со стороны медиков эти документы станут доказательством при обращении в суд.
Особые случаи: ранения в полевых условиях.
При оказании медпомощи в полевых условиях, где оформление документов затруднено, необходимо попытаться установить местоположение постоянной дислокации полевого госпиталя и направить туда письменный запрос. Также можно прийти в данный госпиталь лично с двумя подготовленными экземплярами запроса — один подпишет боец, другой — сотрудник. Если установить местоположение госпиталя невозможно, следует обращаться в военную прокуратуру.
Как получить справку о тяжести ранения.
Кем и как выдается справка № 98.
Справку о тяжести ранения № 98 можно получить на основе справки о ранении № 100Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Справку о ранении по форме № 98 выдают ВВК военно-медицинских организаций, где военнослужащий проходил лечение после получения увечья. После оформления этот документ подлежит утверждению ВВК Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России. Если военнослужащий после лечения не был освидетельствован ВВК, справку о тяжести увечья по его заявлению может выдать непосредственно ВВК Главного центра и его подразделения.
Порядок выдачи и форму справки определяет приказ Минобороны России от 24.12.2015 № 833. Согласно этому приказу, перед окончанием лечения проводится медицинское освидетельствование ВВК для определения тяжести увечья, после чего оформляется соответствующая справка.
Перечень документов для получения справки.
Для оформления справки о ранении по форме 98 потребуется следующий пакет документов:
Справка по форме 100 — основной документ, подтверждающий факт получения ранения, травмы или контузии;Все переводные и выписные эпикризы из медицинских учреждений, где проходило лечение;Справка об участии в СВО;Паспорт гражданина РФ;Банковские реквизиты для перечисления страховой выплаты.
С 1 ноября 2024 года введен новый порядок выдачи справки об участии в СВО в электронном виде. Теперь ее можно получить через портал госуслуг, что значительно упростило процедуру. Электронная справка снабжена QR-кодом, который действует 30 дней, и принимается всеми уполномоченными органами.
Особенности получения.
Справка о степени тяжести увечья может быть оформлена в медицинском учреждении, где военнослужащий проходил лечение. Для этого необходимо подать письменное заявление в госпиталь. Если справка была передана в воинскую часть, в ответе на заявление указывается номер исходящего документа.
Хранение и дальнейшее использование справки.
Оригинал справки хранится в личном деле военнослужащего. После увольнения личное дело вместе со справкой направляется в военный комиссариат по месту воинского учета. Это важно для дальнейшего оформления страховых выплат и других льгот.
Как получить выплату за ранение.
Получение медицинской справки после ранения.
Для получения выплат бойцу ВС РФ потребуется рапорт и справки о раненииФото: Сергей Русанов © URA.RU.
После получения ранения в зоне проведения СВО военнослужащий сначала проходит лечение в медицинском батальоне или медотряде специального назначения. Затем его направляют в госпиталь Министерства обороны РФ. В госпитале в течение первых трех суток выдается официальная справка о получении травмы, увечья или контузии. Документ оформляется в трех экземплярах: один — на руки военнослужащему, второй — для хранения в медучреждении, третий — для финансового органа воинской части. Копия справки также вносится в электронную базу Минобороны.
Какие документы нужны для оформления выплаты.
Для получения единовременной выплаты после ранения военнослужащий обязан предоставить командиру своей части следующие документы:
рапорт на получение выплаты с указанием места получения ранения и банковских реквизитов;справку о ранении из госпиталя установленного образца.
Кто принимает решение о выплате.
Решение о назначении единовременной выплаты принимает командир воинской части, в которой служит раненый. Если военнослужащий уже уволен, решение принимает военный комиссар по месту жительства. После положительного решения издается приказ, в котором указываются все необходимые данные: ФИО, звание, должность, основание и размер выплаты, а также банковские реквизиты для перечисления средств.
Возможные причины отказа в выплате.
Бойца СВО отказались лечить даже при наличии рапорта от командованияФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Отказ в выплате может быть связан с неполным пакетом документов или неправильным оформлением справки из госпиталя. Если вы получили «справку по форме № 100», ее можно использовать для получения справки рекомендованного образца, необходимой для оформления выплаты.
Что делать при отказе в выплате.
Если командир части или военный комиссар отказывают в выплате без законных оснований — например, ссылаясь на отсутствие травмы в перечне, установленном правительством, — это неправомерно. По Указу президента право на выплату возникает при любой травме, увечье или контузии, полученных при исполнении служебных обязанностей, независимо от тяжести повреждений.
Куда обращаться при нарушении прав.
В случае необоснованного отказа в выдаче справки или назначении выплаты военнослужащий имеет право обратиться к адвокату и подготовить административный иск в гарнизонный военный суд. Судебная практика показывает, что такие иски часто удовлетворяются, если документы оформлены правильно.