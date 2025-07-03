Свердловскому бойцу СВО отказали в лечении: как военным получить справку о ранении и выплаты

В российском законодательстве четко определены страховые случаи, при наступлении которых военнослужащие и их семьи могут рассчитывать на получение единовременных выплат и страховых компенсаций. К таким случаям относятся гибель или смерть военнослужащего в период службы, а также в течение года после увольнения, если причиной стали увечья или заболевания, полученные во время службы. Кроме того, выплаты предусмотрены при установлении инвалидности или получении тяжелых и легких ранений, травм и контузий или заболеваний во время службы и увольнении с нее в связи с перечисленным.