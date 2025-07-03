МВД обновило список самых разыскиваемых преступников России

В списке также есть Дмитрий Мамонов (43 года), известный как «Мурманский подрывник». Его сотрудники правоохранительных органов разыскивают уже 23 года — он расправился со своим знакомым в Мурманске в 2002 году. Позже он заминировал труп, чтобы вызвать взрыв, однако бомба не сработала.