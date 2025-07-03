МВД обновило список самых разыскиваемых преступников России

МВД России опубликовало обновленный перечень преступников, находящихся в федеральном розыске. За любую информацию, которая поможет их задержать, заплатят один миллион рублей.
Среди разыскиваемых — командиры украинских националистов Константин Немичев (29 лет) и Сергей Величко (31 год). Они объявлены в розыск с мая 2022 года.
В список также вошел «орский маньяк» Валерий Андреев (55 лет), он скрывается уже 13 лет. Мужчину подозревают в убийстве и изнасиловании как минимум восьми женщин.
Также МВД разыскивает Андрея Кузнецова (Осипов), более известного как «Рыжий» (50 лет). Его пытаются найти уже 25 лет — мужчина убил трех торговцев из Таджикистана в Екатеринбурге 26 лет назад.
В перечень вошел и Николай Емельянов (63 года), псевдоним «Емеля». Именно он является основателем преступной группировки в Брянской области. За время существования ОПГ ее участники совершили около 60 заказных убийств.
Владимир Кириллов (69 лет) — его хотят привлечь к ответственности за организацию покушения на судью Любовь Дроздову в 2008 году. Тогда мужчина нанял киллера за 100 тысяч долларов, однако трагедии удалось избежать.
В списке также есть Дмитрий Мамонов (43 года), известный как «Мурманский подрывник». Его сотрудники правоохранительных органов разыскивают уже 23 года — он расправился со своим знакомым в Мурманске в 2002 году. Позже он заминировал труп, чтобы вызвать взрыв, однако бомба не сработала.
Еще один разыскиваемый — Олег Тимошенко (58 лет) — мужчину ищут уже более 10 лет за бандитизм и убийства. Преступник владеет каратэ и постоянно меняет имена.
Кроме того, в базе значится Андрей Самойлов (55 лет) — его пытаются отыскать уже 34 года. В 1991 году он убил предпринимателя и его семью в Челябинске. Предположительно, он находится в Ханты-Мансийском автономном округе.
Фахрудин Махмудов находится в розыске уже 11 лет — он поджег торговый центр «Пассаж» в 2005 году, тогда погибли 25 человек. Первое рассмотрение дела завершилось оправданием, однако при пересмотре он был признан виновным.
Последний человек в перечне — Владимир Шестерин (47 лет), «Волгоградский ликвидатор». Он убил вице-президента Федерации бокса в Волгограде в 2009 году. Он скрывается на протяжении 13 лет, уточнили в издании.
Ранее стало известно, что суд рассмотрит уголовное дело, связанное с нападением на женщину-таксиста в Новой Москве 16 лет назад.