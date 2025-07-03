В Подмосковье задержан мужчина, требовавший 20 млн за аренду земли

В Мытищах сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве 20 миллионов рублей за фиктивную аренду земельного участка.
Как сообщила ТАСС начальник управления информации ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, злоумышленник предложил местному жителю долгосрочную аренду 53 соток земли, примыкающей к его участку.
Когда потенциальный арендатор обнаружил отсутствие у продавца правоустанавливающих документов и отказался от сделки, подозреваемый начал угрожать ему физической расправой. Полиция задержала вымогателя в момент передачи первой части денег — 1,9 млн рублей. При обыске у задержанного изъяли поддельный договор аренды и фиктивные документы на землю.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован, правоохранительные органы устанавливают возможных соучастников преступления.
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