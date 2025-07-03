В Подмосковье задержан мужчина, требовавший 20 млн за аренду земли

Когда потенциальный арендатор обнаружил отсутствие у продавца правоустанавливающих документов и отказался от сделки, подозреваемый начал угрожать ему физической расправой. Полиция задержала вымогателя в момент передачи первой части денег — 1,9 млн рублей. При обыске у задержанного изъяли поддельный договор аренды и фиктивные документы на землю.