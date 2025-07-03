Пациент напал с ножом на медперсонал в поликлинике Иркутска

В Иркутске мужчина напал с ножом на сотрудников больницы № 8. В результате инцидента две женщины получили ножевые ранения и были госпитализированы.
Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух лиц», сообщает Следственное управление СК РФ по Иркутской области.
По данным следствия, инцидент произошёл утром 3 июля в Ленинском округе города. Подозреваемый, вооружённый ножом, напал на медицинский персонал.
Пострадали заместитель главного врача и ещё одна сотрудница больницы. В тяжёлом состоянии они были доставлены в стационар для оказания помощи.
Нападавший был задержан на месте сотрудниками полиции. В рамках расследования проводятся все необходимые следственные действия.
Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, мотивы и обстоятельства совершенного выясняются. Задержанного собираются доставить в следственный отдел для допроса.
По информации губернатора Иркутской области Игоря Кобозева, пациент напал на сотрудников поликлиники с ножом и газовым баллончиком.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина 14 раз ударил жену ножом при сыне и спрятал тело в ящик дивана.