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Пациент напал с ножом на медперсонал в поликлинике Иркутска

Двое медработников ранены и находятся в тяжёлом состоянии.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутске мужчина напал с ножом на сотрудников больницы № 8. В результате инцидента две женщины получили ножевые ранения и были госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух лиц», сообщает Следственное управление СК РФ по Иркутской области.

По данным следствия, инцидент произошёл утром 3 июля в Ленинском округе города. Подозреваемый, вооружённый ножом, напал на медицинский персонал.

Пострадали заместитель главного врача и ещё одна сотрудница больницы. В тяжёлом состоянии они были доставлены в стационар для оказания помощи.

Нападавший был задержан на месте сотрудниками полиции. В рамках расследования проводятся все необходимые следственные действия.

Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, мотивы и обстоятельства совершенного выясняются. Задержанного собираются доставить в следственный отдел для допроса.

По информации губернатора Иркутской области Игоря Кобозева, пациент напал на сотрудников поликлиники с ножом и газовым баллончиком.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина 14 раз ударил жену ножом при сыне и спрятал тело в ящик дивана.